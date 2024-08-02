Москва, 2 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Возрождение ВДНХ идет полным ходом. Об этом сообщил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин, поздравляя горожан с 85-летием выставочного комплекса.

Евгений Самарин Реставрация ВДНХ

«Завершена реставрация 80% расположенных здесь памятников архитектуры. Ежегодно открываются новые музеи и аттракционы. А сегодня мы даем старт важнейшему проекту строительства нового комплекса ЭКСПО», — написал мэр.

Он напомнил, что решение о масштабной реставрации ВДНХ мэрия приняла в 2014 году. В порядок привели павильоны, фонтаны и всю территорию выставки.

Конгрессно-выставочный комплекс площадью порядка 240 тыс. кв. м станет главным местом для проведения больших мероприятий. В едином архитектурном ансамбле объединят павильоны № 70, № 75 и новый монументальный павильон. Посетителей будет встречать оригинальное полотно Александра Герасимова «Сталин и делегаты Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников труда 1935 года». Картина, считавшаяся утраченной, в 2014 году была найдена в подвале павильона № 1 «Центральный».

Также на ВДНХ открылась канатная дорога длиной 770 метров. В будни билет стоит 450 рублей, а в пятницу, выходные и праздники — 550 рублей.

Сейчас на территории выставки работают 25 музеев и шесть национальных павильонов. В Зеленом театре и на крыше павильона «Рабочий и колхозница» каждые выходные проходят концерты под открытым небом.