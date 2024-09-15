Антрацит, ЛНР, 15 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Ландшафтный пожар, вспыхнувший в Антрацитовском районе ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщает 15 сентября пресс-центр республиканского управления МЧС России.

Elena Mayorova/Global Look Press

Крупный пожар бушует в районе села Степное, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Произошло загорание цеха с готовой продукцией», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пожар в Антрацитовском районе ЛНР, который в МЧС назвали «масштабнейшим», распространился на посёлки Степное и Лесное. На опубликованных ведомством кадрах видно, как полыхают жилые дома, хозпостройки, деревья и трава.

В МЧС также предупредили о чрезвычайной пожароопасности (5-й класс) местами по территории республики и высокой пожароопасности (4-й класс) в южных районах. Предупреждение объявлено до конца суток 16 сентября.