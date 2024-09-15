Санкт-Петербург, 15 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в результате столкновения с автомобилем на Приморском шоссе погибла мотоциклистка. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти.

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«На 8-м километре Приморского шоссе в посёлке Серово 38-летняя женщина, управляя мотоциклом «Хонда CBR600RR», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Сhery Tiggo», — указано в публикации.

Представители ведомства отметили, что в результате аварии женщина скончалась на месте происшествия от полученных ею травм. В 2024 году её уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз. В настоящий момент по факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, на востоке Москвы при столкновении с легковым автомобилем погиб мотоциклист. По данным автоинспекции, ДТП произошло утром 17 июля. На пересечении улиц 8 Марта и Розы Люксембург столкнулись кроссовер Volkswagen и мотоцикл Honda.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга 50-летний мотоциклист, находясь за рулём Harley-Davidson, врезался в бетонную стену и погиб. Правоохранители начали проверку с целью выяснить подробности ДТП.