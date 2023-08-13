Санкт-Петербург, 13 августа, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП, в котором на территории в гаражного кооператива в Калининском районе Санкт-Петербурга байкер, управляя мотоциклом Harley Davidson, погиб при столкновении с бетонной стеной. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

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«50-летний мужчина, управляя на гаражной территории мотоциклом «Харлей Дэвидсон», по неустановленной причине не справился с управлением и совершил въезд в бетонную стену», — говорится в сообщении.

Авария произошла днём 13 августа по адресу проспект Мечникова, дом 29, корпус 3. Мужчина скончался от полученных травм. Следователи устанавливают подробности происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Москве мотоцикл врезался в легковой автомобиль. Байкер и находившаяся на пассажирском кресле женщина несколько раз перевернулись в воздухе перед падением на асфальт. Пассажирка мотоцикла погибла, водителя госпитализировали.