Москва, 17 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Мотоциклист погиб при столкновении с легковым автомобилем на востоке Москвы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Кадр из телеграм-канала: Госавтоинспекция Москвы

По данным автоинспекции, ДТП произошло утром 17 июля. На пересечении улиц 8 Марта и Розы Люксембург столкнулись кроссовер Volkswagen и мотоцикл Honda.

Сообщается, что 42-летний водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В августе 2023 года мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем в городе Реутове в Московской области. Водитель иномарки не пропустил мотоциклиста, в результате тот врезался в машину. Мотоцикл отбросило в сторону, при этом его водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщало ИА Регнум, в Калининском районе Санкт-Петербурга 50-летний мотоциклист, находясь за рулём Harley-Davidson, врезался в бетонную стену и погиб. Правоохранители начали проверку с целью выяснить подробности ДТП.

В Москве в результате лобового столкновения автомобилей на Кутузовском проспекте погиб мужчина, двое пассажиров пострадали. Водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota. От удара машины отбросило на два других автомобиля.