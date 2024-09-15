Суджанский район, Курская область, 15 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Украинские военные пытаются стянуть силы в район Суджи в Курской области, заявил командир одного из отрядов «Ахмата» с позывным Аид.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам бойца, обстановка в приграничных районах Курской области довольно напряжённая, так как киевский режим пытается стянуть большие силы.

«Мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем», — приводят слова бойца «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу РФ в Курскую область, в результате чего ВСУ потеряли до 60 человек и три танка.

Кроме того, российские бойцы за минувшие сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в Курской области. Бои шли у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Покровского и Борок.