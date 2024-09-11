Москва, 11 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Российские военные в Курской области взяли в плен 10 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 11 сентября проинформировали в Министерстве обороны.

Павел Лисицын/РИА Новости

По данным оборонного ведомства, российские военные группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили контратаку ВСУ в районе села Апанасовка. Кроме этого, ВС России сорвали попытки атак противника в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка, уточнили в Минобороны.

«В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, 10 военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей», — говорится в Telegram-канале министерства.

Как передавало ИА Регнум, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска несут «очень большие потери» в Курской области и начинают понимать, что им тяжело удерживать эту территорию.

Алаудинов также информировал, что иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, вывели из Курской области из-за больших потерь. Он добавил, что операцию по вторжению на российскую территорию изначально спланировали иностранцы.

Пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев рассказал 7 сентября, что украинское командование отправляет бойцов в Курскую область обманом. Мужчина добавил, что, когда осознал, что находится на территории РФ, ничего с этим не смог сделать, так как командование угрожало ему расправой. В итоге он сдался в плен бойцам группировки российских войск «Север».