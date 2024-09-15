Торецк, ДНР, 15 сентября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Дзержинск (украинское название — Торецк) Донецкой Народной Республики один человек получил ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Горловского городского округа Иван Приходько.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Вследствие украинской вооружённой агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написал он.

Детали инцидента не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела украинских войск посёлка Зайцево в Горловке ДНР погибла мирная жительница.

7 сентября пять мирных жителей пострадали в результате обстрела Горловки. По словам Приходько, удар пришёлся по детской больнице.

Ранее ВСУ обстреляли Волноваху. Глава республики Денис Пушилин уточнил, украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS. В результате произошедшего четыре человека получили ранения.