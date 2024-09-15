Москва, 15 сентября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 55 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 15 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Перехвачены реактивный снаряд HIMARS, четыре управляемые авиабомбы HAMMER и 55 беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Уточняется, что 22 беспилотника от общего числа сбитых были уничтожены вне зоны проведения спецоперации.

Также в ночь на 15 сентября дежурными силами противовоздушной обороны в семи регионах России была пресечена попытка киевского режима совершить атаку. Средства ПВО обнаружили и сбили 29 беспилотников самолётного типа.

Из них 15 уничтожены над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над территорией Смоленской области, два — над Орловской областью и по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.

Кроме того, за сутки ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения и цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

По данным Минобороны на 15 сентября, всего с начала проведения СВО были уничтожены 31 609 беспилотных летательных аппаратов.