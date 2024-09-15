Бейрут, 15 сентября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека пострадали во время ракетно-бомбового удара ВВС Израиля по Ливану. Об этом сообщает местный телеканал Al Mayadeen.

Li Rui/Global Look Press

По их данным, удар был нанесён по окрестностям населенного пункта Эль-Каввах к северу от города Эль-Хирмиль. В числе пострадавших трое детей.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в Ливане при ударе ВВС Израиля пострадали 13 человек. Кроме того, при авианалёте сильно пострадало трёхэтажное здание в квартале Кфар-Румман города Набатия. На месте удара вспыхнул пожар. Возгорание потушили сотрудники местной службы гражданской обороны.

В начале сентября израильские военные зафиксировали около 50 запусков снарядов по северным районам страны со стороны Ливана. Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности. В районе Кирьят-Шмоны зарегистрировали около 20 снарядов, выпущенных из Ливана. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее израильская авиация нанесла удары по складам с оружием шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана.