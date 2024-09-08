Тель-Авив, Израиль, 8 сентября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Израильские военные зафиксировали порядка пятидесяти запусков снарядов по северным районам страны со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ИА Регнум

«В районе Верхней Галилеи было зафиксировано около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана. Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности… В районе Кирьят-Шмоны было зафиксировано около двадцати снарядов, выпущенных из Ливана», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По словам израильских военных, им удалось перехватить большинство снарядов, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября израильская армия зафиксировала запуск 65 снарядов по северным районам страны с территории Ливана. Часть ракет военным ЦАХАЛ удалось перехватить, а остальные упали в незаселённой местности и в районе расположенного около границы города Кирьят-Шмона.

Ранее 8 сентября телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погиб по меньшей мере 31 палестинец. Отмечалось, что при обстрелах северных, центральных и южных районов палестинского анклава погибли в том числе женщины и дети.