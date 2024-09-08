Военные Израиля зафиксировали запуск около 50 снарядов из Ливана
Тель-Авив, Израиль, 8 сентября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Израильские военные зафиксировали порядка пятидесяти запусков снарядов по северным районам страны со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В районе Верхней Галилеи было зафиксировано около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана. Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности… В районе Кирьят-Шмоны было зафиксировано около двадцати снарядов, выпущенных из Ливана», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
По словам израильских военных, им удалось перехватить большинство снарядов, информации о пострадавших не поступало.
Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября израильская армия зафиксировала запуск 65 снарядов по северным районам страны с территории Ливана. Часть ракет военным ЦАХАЛ удалось перехватить, а остальные упали в незаселённой местности и в районе расположенного около границы города Кирьят-Шмона.
Ранее 8 сентября телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погиб по меньшей мере 31 палестинец. Отмечалось, что при обстрелах северных, центральных и южных районов палестинского анклава погибли в том числе женщины и дети.