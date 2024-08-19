Тель-Авив, Израиль, 19 августа, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Израильская авиация нанесла удары по складам с оружием шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщили 19 августа в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Tasnim News Agency / Amin Ahouei

В своём Telegram-канале пресс-служба этого ведомства написала, что после атак произошла серия вторичных взрывов. В ЦАХАЛ утверждают, что это говорит о большом количестве оружия, которое хранилось на указанных складах.

Израильские самолёты также ударили по району Дейр-Канун на юге Ливана, где ликвидировали одного из представителей «Хезболлы» — Хусейна Али Хусейна. В Армии обороны Израиля уточнили, что этот человек якобы играл важную роль в ракетном подразделении, которое дислоцируется в районе Ярин.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа служба гражданской обороны Ливана заявила, что четыре самолёта израильских военно-воздушных сил (ВВС) нарушили ливанское воздушное пространство и пролетели над столицей республики Бейрутом.

12 августа ЦАХАЛ объявила, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам вооруженных формирований «Хезболлы» на юге Ливана. Среди них был наблюдательный пункт шиитского движения в районе Айта аш-Шаб. Другие цели находились в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс-эль-Джебель.