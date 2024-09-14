В Ливане при ударе ВВС Израиля пострадали 13 человек
Минздрав Ливана: при ударе ВВС Израиля пострадали 13 человек
Эн-Набатия, Ливан, 14 сентября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. На юге Ливана ракетный удар израильских ВВС поразил один из жилых домов. Ранения получили 13 человек, состояние одного из них тяжёлое, сообщил чрезвычайный комитет при минздраве республики.
При авианалёте сильно пострадало трёхэтажное здание в квартале Кфар-Румман города Набатия. На месте удара вспыхнул пожар. Возгорание потушили сотрудники местной службы гражданской обороны.
Как передавало ИА Регнум, в начале сентября израильские военные зафиксировали около 50 запусков снарядов по северным районам страны со стороны Ливана. Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности. В районе Кирьят-Шмоны зарегистрировали около 20 снарядов, выпущенных из Ливана. Информация о пострадавших не поступала.
В августе израильская авиация нанесла удары по складам с оружием шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. После атак произошла серия вторичных взрывов. В ЦАХАЛ утверждали, что это связано с большим количеством оружия, которое хранилось на складах.