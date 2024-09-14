Эн-Набатия, Ливан, 14 сентября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. На юге Ливана ракетный удар израильских ВВС поразил один из жилых домов. Ранения получили 13 человек, состояние одного из них тяжёлое, сообщил чрезвычайный комитет при минздраве республики.

U.S. Air Force Истребитель F-16 ВВС Израиля

При авианалёте сильно пострадало трёхэтажное здание в квартале Кфар-Румман города Набатия. На месте удара вспыхнул пожар. Возгорание потушили сотрудники местной службы гражданской обороны.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября израильские военные зафиксировали около 50 запусков снарядов по северным районам страны со стороны Ливана. Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности. В районе Кирьят-Шмоны зарегистрировали около 20 снарядов, выпущенных из Ливана. Информация о пострадавших не поступала.

В августе израильская авиация нанесла удары по складам с оружием шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. После атак произошла серия вторичных взрывов. В ЦАХАЛ утверждали, что это связано с большим количеством оружия, которое хранилось на складах.