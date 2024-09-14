Суджанский район, Курская область, 14 сентября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов спецназа «Ахмат» в Курской области соревнуются в том, кто больше сожжёт техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил один из бойцов спецназа.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Иногда создаётся впечатление, что у них есть приказ на убой себя отправлять. Наши FPV-шники уже конкурс устраивают, кто больше техники сожжет», — приводит «РИА Новости» слова бойца «Ахмата» с позывным Элджей.

Несмотря на то, что интенсивность боевых действий на данном участке высокая, бойцы ведут разведку, пресекают пути подступа и ротацию ВСУ, отметил другой спецназовец «Ахмата» с позывным Хаски.

«Пытаются-пытаются, но ничего у них (ВСУ) не получается всё равно», — отметил боец.

Как передавало ИА Регнум, ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные испытывают проблемы с обеспечением в Курской области. В подразделениях ВСУ началась полная дезорганизация.

Военные ВСУ пожаловались телеканалу CNN, что столкнулись с большими потерями и трудностями со связью Starlink в ходе боевых действий в Курской области. По их признанию, у них много убитых и много уничтоженной техники. Есть у ВСУ и трудности в продвижении по территории Курской области из-за фортификационных сооружений.

По состоянию на 13 сентября ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 12,7 тыс. военных.