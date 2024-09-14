Смоленск, 15 сентября, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Василий Анохин ночью 15 сентября сообщил о том, что над регионом сработали системы противовоздушной обороны, которые уничтожили два вражеских беспилотника.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что украинские дроны были сбиты над Рославльским и Смоленским районами. По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал, разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

Анохин попросил население не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать об их местоположении в экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, на территории Ростовской области поздним вечером 14 сентября обезвредили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Над Брянской областью в ночь на 15 сентября сбили девять беспилотников ВСУ.