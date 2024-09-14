Харьков, Украина, 15 сентября, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области в ночь на 15 сентября. Об этом без подробностей сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Харькове слышны взрывы», — написали в Telegram-канале украинского СМИ.

Отмечается, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:51 мск.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал об уничтожении в ночь на 15 сентября в небе над регионом силами ПВО шести украинских беспилотников.

В Шебекинском городском округе возникло большое количество пожаров после удара Вооружённых сил Украины, сообщил 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.