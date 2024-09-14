Москва, 14 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. В Британии 34 иностранных гражданина заинтересовались возможностью переезда в Россию после выхода указа президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, которые разделяют традиционные российские ценности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные посольства России в Лондоне.

EPA/NEIL HALL/ТАСС Посольство России в Лондоне

«С 19 августа сего года и по настоящее время Посольством России в Великобритании и Генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране», — отметили представители ведомства.

Дипломаты уточнили, что речь в основном идёт о подданных Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Указ предусматривает право иностранного гражданина, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Президент России упростил приём граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии в российское гражданство. В документе отмечается, что дееспособные и достигшие 18-летнего возраста граждане Белоруссии смогут подать заявление о приёме в гражданство РФ без учёта срока их проживания в России, знания русского языка, истории и основ законодательства страны.

Ранее Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства иностранцам, которые поступили на военную службу в ВС России по контракту.