Москва, 30 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства иностранцам, поступившим на военную службу в ВС РФ по контракту.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Указ «О приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы» опубликован 30 сентября на официальном сайте правовой информации.

Для упрощенного получения гражданства РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства надо не менее шести месяцев участвовать в боевых действиях либо получить увечье или травму, не позволяющую продолжать военную службу.

«С заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке… в праве обратиться: а) иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года и принимающие (принимавшие) участие не менее шести месяцев в боевых действиях в их составе либо принимавшие участие в них менее шести месяцев и получившие при этом увечье (ранение, травму, контузию), в результате которого они подлежат увольнению (уволены) с военной службы по состоянию здоровья», — указано в тексте документа.

Также отмечено, что с аналогичным заявлением имеют право обратиться их супруги, дети или родители.