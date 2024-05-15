Молдавия, 15 мая, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Министерство юстиции Молдавии направило заявление в Кишинёвский районный суд с требованием ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс». Сообщение об этом 15 мая опубликовали на сайте ведомства.

DUMITRU DORU /EPA/TASS

Основанием для этого стало обращение Центризбиркома республики. ЦИК заявил, что партия не выполнила требования предоставить отчёты о расходовании средств во время выборов в местные органы власти, прошедших в ноябре 2023 года.

Сообщается, что данные передали Центризбиркому, но они не соответствовали предъявляемым требованиям. Согласно законодательству, деятельность партии могут приостановить на срок до шести месяцев.

Партия «Шанс» не смогла принять участия в выборах, её сняла с предвыборной гонки Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии, начавшая действовать после начала Россией СВО на Украине. Поводом для этого стало то, что в партии состояли бывшие члены запрещённой до этого партии «Шор», созданной покинувшим Молдавию Иланом Шором.

Шор и ряд других молдавских оппозиционных политиков 21 апреля 2024 года в Москве провели учредительный съезд, на котором объявили о создании блока «Победа». Новое политическое объединение планирует участвовать в выборах президента Молдавии, которые состоятся 20 октября. Блок выступает за восстановление стратегического партнёрства с Россией.