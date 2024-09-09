Белгород, 9 сентября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. До трёх человек увеличилось количество пострадавших при обстреле со стороны украинских боевиков села Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом 9 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

МО Украины

«Село Грузское Борисовского района попало под обстрел ВСУ из РСЗО (реактивная система залпового огня). Ранен один мирный житель. Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, чуть позже в Борисовскую больницу самостоятельно обратились к медикам две пострадавшие в результате обстрела женщины. После оказания необходимой помощи их переведут в лечебное учреждение Белгорода, добавил глава области.

После домового обхода выявили повреждения в четырёх частных домовладениях, коммерческом объекте, также пострадали легковой автомобиль и линии электропередач, жители временно остались без света.

К восстановительным работам аварийные бригады приступят по согласованию с Минобороны РФ, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Борисовский район Белгородской области. Одного пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями направили в больницу. Также украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали село Берёзовка. В результате детонации БПЛА были повреждены кровля и стены одного частного домовладения, остекление хозяйственной постройки.

В результате атаки украинского дрона в селе Никольском в Белгородской области 8 сентября вспыхнул крупный пожар на производственном предприятии. Ангар был полностью разрушен.