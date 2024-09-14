Москва, 14 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Возвращённые из плена ВСУ российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости/Алексей Майшев

Представители ведомства отметили, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывают всю необходимую помощь, а также предоставляют возможность связаться с родственниками.

Как указано в сообщении, всех освобождённых доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Украина провели обмен пленными в формате 103 на 103.

Ранее Минобороны проинформировало, что Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взаимен украинской стороне передали 115 военнопленных ВСУ. Всех освобождённых военных позднее доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.