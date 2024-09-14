Вашингтон, 14 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В штате Вашингтон, США, выдра напала на ребёнка, который гулял с матерью вдоль берега реки. Об этом сообщает Fox News.

Washington Department of Fish and Wildlife

Инцидент произошёл в городе Брементон. Мать прогуливалась вдоль берега реки вместе со своим сыном. В какой-то момент на ребёнка напала выдра — животное набросилось на мальчика и утащило его под воду. Женщина вытащила ребёнка из воды, зверь же успел несколько раз укусить её за руку.

В сообщении указано, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Им обработали раны. Сотрудники департамента рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW) отловили и ликвидировали хищника.

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