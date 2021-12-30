Флорида, США, 30 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В зоопарке Naples Zoo в американском штате Флорида тигр укусил за руку сотрудника компании по уборке, зашедшего в вольер дикого животного, сообщает 30 декабря The New York Times.

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Шериф, первым прибывший на место инцидента, ударил ногой по вольеру и попытался заставить малайского тигра отпустить руку человека, но в итоге был вынужден выстрелить в животное, сообщили в офисе шерифа округа Коллиер.

Представители зоопарка сообщили, что 8-летний тигр по имени Эко умер от полученного ранения. Пострадавший 20-летний мужчина был направлен в больницу, подробностей о его состоянии не приводится.

Ранее в крымском сафари-парке «Тайган» от укуса тигра пострадал годовалый ребёнок. По информации «Комсомольской правды», мать мальчика поднесла его за пределы барьера безопасности, в результате чего тигр откусил ребёнку большой палец левой руки.