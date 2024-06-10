Штат Калифорния, США, 10 июня, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Чёрный медведь барибал ворвался в дом к 71-летней жительнице города Даунивилл в Калифорнии и загрыз её. После этого он несколько дней питался останками погибшей. Это первое подобное нападение хищника в штате, сообщило издание Los Angeles Times.

Tim Lumley / Mama Bear

По данным газеты, тело женщины обнаружили в ноябре 2023 года. Пожилая женщина часто кормила на крыльце кошек, а на самом участке лежал различный мусор. Дочь погибшей заявила, что медведи не один раз приходили на участок и пытались попасть в дом через разбитые окна. Однажды её матери пришлось ударить одного, чтоб прогнать.

Полицейские предположили, что медведь находился внутри, вероятно, в течение нескольких дней, питаясь останками, сообщили власти. Первоначально следователи думали, что жительница скончалась до появления медведя. Однако шериф округа Сьерра Майк Фишер сообщил, что в завершённом отчете о вскрытии причиной смерти пожилой женщины значится укус животного за шею. Таким образом, её гибель стала первым известным смертельным нападением чёрного медведя в Калифорнии.

Представитель департамента рыбных и природных ресурсов штата Питер Тайра отметил, что чёрные медведи не являются опасными животными, но когда они начинают ассоциировать дом с местом для лёгкого добывания пищи, теряется естественный страх перед людьми, а действия становятся смелее.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня медведица напала на дачника в Охинском районе в Сахалинской области. Инцидент произошёл на окраине села Тунгор. Мужчина шёл на свой дачный участок и решил зайти в гараж. Путь к гаражу проходил по лесной дороге, где дачник встретил медведицу с медвежонком. Медведица напала на мужчину, защищая потомство. Медики доставили его с различными травмами в местную больницу.

В октябре 2023 года медведь гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде. Спасатели прибыли на место происшествия в час ночи и обнаружили тела двух погибших. Практически рядом с местом обнаружения тел находился агрессивный медведь гризли. Животное застрелили для обеспечения безопасности.