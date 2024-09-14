Хмельницкий, Украина, 14 сентября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Хмельницкой области в результате стрельбы пострадали полицейский и гражданский. Об этом сообщила национальная полиция Украины.

национальная полиция Украины

По данным правоохранительного ведомства Украины, инцидент произошёл во время задержания мужчины за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В то время как мужчине выписывали протокол о правонарушении он достал автомат и открыл стрельбу по полицейской машине. В результате пострадал правоохранитель и гражданский.

О степени тяжести полученных ранений ведомство не сообщило.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа в Тернопольской области произошла стрельба. Огонь открыл мужчина, которого позже задержали полицейские. В результате стрельбы погибли два человека, троих пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Мотивы мужчины не назывались.