Тернополь, Украина, 15 августа, 2024, 19:10 — ИА Регнум. В селе Доброводы Тернопольской области произошла стрельба возле школы, сообщает украинское издание «Запад.net».

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По предварительным данным, огонь открыл мужчина, которого позже задержали полицейские. В результате стрельбы погибли два человека, троих пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Мотивы мужчины не называются.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля вооружённый автоматическим оружием мужчина открыл огонь на улице в Харькове. О пострадавших не сообщалось.

В мае украинские СМИ сообщали об инциденте в Оболонском районе Киева. Сотрудник НИИ авиации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон и стал стрелять из наградного пистолета. Пострадавших не было, в отношении стрелявшего возбудили дело о хулиганстве.