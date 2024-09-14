Берлин, 14 сентября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что организация недостаточно помогала Киеву до 2022 года, о чём он теперь сожалеет. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, до 2022 года принять Украину в альянс было нереально, но «усилить в военном отношении было бы легко». Однако этому мешали споры внутри Североатлантического альянса о том, можно ли поставлять Киеву тот или иной тип оружия и не спровоцирует ли это Россию.

«Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну», — добавил генсек.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг признал, что Украина находится в критическом состоянии. Он также отметил, что ситуация для Киева может ещё больше ухудшиться.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не позволит России одержать победу в украинском конфликте и планирует для этого продолжать поддерживать Киев путём оказания ему военной помощи. По его словам, США также намерены воспрепятствовать успехам палестинского движения ХАМАС в борьбе с Израилем.