Вашингтон, 3 декабря, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Американские власти не позволят России одержать победу в конфликте с Украиной и планируют с этой целью продолжать поддерживать Киев через оказание ему военной помощи, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 2 декабря на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Кроме того, по словам министра, США собираются воспрепятствовать успехам радикального палестинского движения ХАМАС в борьбе с Израилем. Остин также подчеркнул, что Вашингтон не даст своим противникам разделить или ослабить Соединённые Штаты и их союзников.

Министр отметил, что для этого США выполняют свои обязательства сразу на нескольких театрах военных действий, направляя помощь Израилю и Украине. Остин назвал Соединённые Штаты самой могущественной страной на Земле, способной выполнять несколько задач одновременно.

Он также выразил мнение о том, что специальная военная операция России стала вызовом для союзников по НАТО и атакой Москвы на так называемый международный порядок, основанный на правилах. Глава Пентагона предупредил, что исход этого противостояния определит ситуацию в мире на десятилетия.

Министр добавил, что в связи с этим США не могут оставаться в стороне от указанных процессов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США должны сотрудничать с Россией по поводу решения глобальных проблем, а не пытаться нанести ей поражение. Этим комментарием дипломат ответил американскому президенту Джо Байдену, утверждающему, что Вашингтон сомневается в успехе Москвы в спецоперации.

28 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США демонстрируют нарастающую заинтересованность организовать смуту в России и сменить власть в РФ. Кроме того, он напомнил, что Соединённые Штаты ведут против нашей страны гибридную войну.