Курск, 14 сентября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Жительница Суджанского района Курской области Валентина Латышева, ожидающая седьмого ребёнка, рассказала, что единственное жильё семьи уничтожили украинские дроны. Сейчас супруги Латышевы с детьми находятся в ПВР.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Валентины, в начале августа они с мужем вывезли детей — им от полутора до 16 лет — в соседнее село Кульбаки. Супруги думали, что там безопаснее, но вскоре и Кульбаки оказались под огнём Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Мы были в Кульбаках, когда узнали, что наш домик сгорел, все вещи. Знакомые прислали видео. Потом стало опасно и в Кульбаках», — приводит слова Валентины «РИА Новости».

Женщина добавила, что в одну из ночей никто не мог уснуть, так сильно вокруг стреляли. Потом дети привыкли к звукам стрельбы.

У семьи не было машины, и выехать из села самостоятельно они не могли. Латышевым помогли военные. Семью разместили в ПВР, организованном правительством Москвы, в отдельной комнате.

Валентина отметила, что дети обеспечены всем необходимым, у неё есть возможность посещать врача. В селе, где жили Латышевы, никого не осталось, неделю назад оттуда вывезли последнего жителя.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 13 сентября, ВСУ потеряли почти 12,8 тыс. бойцов и 108 танков с начала боевых действий в Курской области.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.