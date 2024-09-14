Москва, 14 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Западным странам, во главе которых остались здравомыслящие правящие элиты, нужно подумать над открытием второго фронта против возродившегося на Украине нацизма, заявил 14 сентября депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

ИА Регнум

«В сложившейся ситуации предлагаю здравомыслящим западным элитам открыть второй фронт против возродившихся на Украине нацистов, как это уже делали их мужественные предки», — сказал Шеремет «РИА Новости».

Также он призвал их вместе с Россией добить возродившуюся «фашистскую чуму».

В западных СМИ всё чаще стали появляться кадры с передовой, на которых видна нацистская символика как на украинских военных, так и на их технике.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в связи с этим призвал мировое сообщество осудить нацистские символы Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, в рядах ВСУ воюют военные, которые не только используют нацистскую символику, но и «часто именно так, судя по всему, и действуют». Фицо заявил, что данная информация умалчивается из-за геополитической ситуации в мире.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отмечал, что демонстрация любых нацистских символов недопустима. Так он прокомментировал видео из Курской области с украинскими боевиками в касках с эмблемой СС, имитирующих немецкий акцент.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны, отмечал глава государства.