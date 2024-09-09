Братислава, 9 сентября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно признать, что на Украине не могут воевать подразделения, использующие нацистскую символику, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

По словам премьера, в рядах ВСУ воюют военные, которые не только используют нацистскую символику, но и «часто именно так, судя по всему, и действуют». Фицо заявил, что данная информация умалчивается из-за геополитической ситуации в мире.

«Мы все говорим о фашизме, нацизме, но при этом молча терпим то, что по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещёнными», — приводит слова Фицо новостное агентство TASR.

Как передавало ИА Регнум, в западных СМИ всё чаще стали появляться кадры с передовой, на которых видна нацистская символика как на украинских военных, так и на их технике.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что демонстрация любых нацистских символов недопустима. Так он прокомментировал видео из Курской области с украинскими боевиками в касках с эмблемой СС, имитирующих немецкий акцент.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны, отмечал глава государства.