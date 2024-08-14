Россия отмечает Медовый Спас
14 августа 2024
Антон Новодережкин/ТАСС
В среду, 14 августа, православные верующие отмечают Медовый Спас. Это первый из трёх народно-церковных праздников, которые называют Спасами. Медовый приходится на начало Успенского поста.
РИА Новости/Николай Хижняк
Донат Сорокин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
РИА Новости/Дмитрий Кощеев
Международный фестиваль огненной соломенной скульптуры, приуроченный к «Медовому Спасу», посвящен проводам лета. На берегу пруда Буферного парка. Город Пушкин.
Медовый Спас — народное название. Церковь в этот день отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В храмах полагается вынос Креста и поклонение ему.
Праздник совпадает с началом двухнедельного Успенского поста, по строгости не уступающего Великому, который предшествует Пасхе.
ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Владимир Смирнов/ТАСС
Нетелев Роберт/Фотохроника ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
На Руси в августе было принято делать заготовки на зиму из мёда, яблок и орехов. Их несли в церковь и освящали. К Медовому Спасу готовили постные пироги, блины и медовуху, а также медовые пряники, которыми угощали близких и соседей.