Антон Новодережкин/ТАСС

В среду, 14 августа, православные верующие отмечают Медовый Спас. Это первый из трёх народно-церковных праздников, которые называют Спасами. Медовый приходится на начало Успенского поста.

РИА Новости/Николай Хижняк

Донат Сорокин/ТАСС

Антон Новодережкин/ТАСС

РИА Новости/Дмитрий Кощеев Международный фестиваль огненной соломенной скульптуры, приуроченный к «Медовому Спасу», посвящен проводам лета. На берегу пруда Буферного парка. Город Пушкин.

Медовый Спас — народное название. Церковь в этот день отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В храмах полагается вынос Креста и поклонение ему.

Праздник совпадает с началом двухнедельного Успенского поста, по строгости не уступающего Великому, который предшествует Пасхе.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Владимир Смирнов/ТАСС

Нетелев Роберт/Фотохроника ТАСС

Донат Сорокин/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

На Руси в августе было принято делать заготовки на зиму из мёда, яблок и орехов. Их несли в церковь и освящали. К Медовому Спасу готовили постные пироги, блины и медовуху, а также медовые пряники, которыми угощали близких и соседей.