Москва, 14 сентября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Россия гордится вкладом дагестанцев в отражение агрессии террористов в 1999 году, а также их сегодняшними подвигами в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении, размещённом на сайте Кремля.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что 25 лет назад были разгромлены банды международных террористов, которые вторглись на территорию Дагестана. Ополченцы Дагестана вместе с солдатами, офицерами и добровольцами из многих регионов России встали на пути врага и показали своим примером силу единения людей перед общей угрозой.

«Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что значимую роль в укреплении мира и согласия в республике сыграл Магомедали Магомедов, возглавлявший Дагестан в исторические, переломные дни.

Как сообщало ИА Регнум, Путин отмечал, что вся Россия благодарна участникам спецоперации на Украине за проявляемые ими мужество и героизм и надеется на них. По его словам, абсолютное большинство граждан страны заняли принципиальную позицию в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее Владимир Путин поблагодарил граждан страны за поддержку спецоперации. Сплочённый российский народ оказывает всяческую помощь фронту, в том числе молитвами за Победу и за жизнь участников СВО, пояснил он. Президент сообщил, «фронт сейчас проходит через сердца миллионов наших людей», и Россия сможет выйти победителем в любых испытаниях, потому что уверена в своих силах.