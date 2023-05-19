Ставрополь, 19 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Вся Россия благодарна участникам спецоперации на Украине за проявляемые ими мужество и героизм и надеется на них. Об этом в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, которое проходит 19 мая в Пятигорске, заявил президент России Владимир Путин.

Татьяна Барыбина/ТАСС Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям

«Я хочу сказать, что вся Россия благодарна вам и вашим товарищам боевым за ваше мужество, за героизм и очень на вас рассчитывает. Надеемся на вас», — сказал президент участвующему в заседании совета бойцу СВО.

О своей гордости тем, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в поддержку специальной военной операции на Украине, Владимир Путин заявил в феврале 2023 года в послании Федеральному собранию. По его словам, в этой поддержке граждане России проявили настоящий патриотизм, который исторически присущ российскому народу.

Это чувство, как отметил глава государства, доказывает «неразрывную связь собственной судьбы каждого жителя России с судьбой Отечества». В своём послании Путин поблагодарил весь народ России за мужество и решимость.

Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявил, что войну навязал Запад, а Россия намерена остановить её.

21 февраля в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин поблагодарил граждан страны за поддержку спецоперации. Сплоченный российский народ оказывает всяческую помощь фронту, в том числе молитвами за Победу и за жизнь участников СВО. Как отметил президент России, «фронт сейчас проходит через сердца миллионов наших людей». Россия сможет выйти победителем в любых испытаниях, потому что уверена в своих силах.