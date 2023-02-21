Москва, 21 февраля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за поддержку спецоперации. Сплоченный российский народ оказывает всяческую помощь фронту, в том числе молитвами за Победу и за жизнь участников СВО. Об этом Владимир Путин заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию.

Илья Наймушин/РИА Новости Участница общественной волонтёрской организации «Золотые руки ангела» пенсионер МВД Елена Рябенко шьёт лёгкие бескаркасные тактические носилки «ФОМА-215» в мастерской в Красноярске

Как отметил президент РФ, «фронт сейчас проходит через сердца миллионов наших людей». Россия сможет выйти победителем в любых испытаниях, потому что уверена в своих силах.

«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами», — заявил глава государства.

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Напомним, специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в послании ФС РФ заявил, что войну навязал Запад, а Россия «использовала силу, чтобы её остановить».