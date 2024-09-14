Москва, 14 сентября, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Замминистра обороны России генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки войск «Восток», который расположен в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Как отмечается в публикации, он проверил организацию работы специалистов ремонтного подразделения группировки, оперативно обеспечивающих ремонт и ввод в строй повреждённой техники и проводящих модернизацию некоторых образцов в соответствии с требованиями современного боя.

Кроме того, в тыловых районах группировки войск Булыга проверил содержание складских помещений. Там ему доложили, что задачи по всестороннему обеспечению войск выполняются непрерывно. Во время проверки условий хранения провианта замминистра определил задачи по модернизации системы хранения продовольствия.

Булыга также проинспектировал возведение нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки, в котором будут находиться механизированный хлебозавод, кухня, столовая, комната бытового обслуживания, а также полевой банно-прачечный комплекс и другие объекты МТО. Снаружи помещения незаметны, так как углублены ниже уровня земли. Внутри они укреплены.

В сообщении указано, что такие сооружения возведут во всех группировках войск. У них будет единая концепция условий быта военнослужащих.

Подводя итоги поездки, замминистра отметил положительную динамику в работе отдельных подразделений тыла по материально-техническому обеспечению личного состава группировки войск «Восток», а также поставил задачи по его совершенствованию в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток» ВСУ потеряли до 820 военнослужащих, а также танк, 24 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии калибра 155 мм. Помимо этого, противник лишился пяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.