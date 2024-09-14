Москва, 14 сентября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден настолько «дряхлый, что верит в то, что он повелевает миром». Об этом заявил основатель группы Pink Floyd британский музыкант Роджер Уотерс в беседе с корреспондентом из Луганска Фаиной Савенковой. Видеозапись интервью она предоставила «РИА Новости».

Alterna2 Роджер Уотерс

По словам популярного вокалиста, политическая американская элита убеждена в своём превосходстве над украинцами. Это касается как действующего президента Байдена, так и вице-президента Камалы Харрис, а также экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

«Джо Байден сказал в телеинтервью о том, что «мы правим миром», имея в виду себя. Он такой… дряхлый. Он верит, что является императором мира, — сказал Уотерс и добавил: — Вся верхушка полагает, что они по рождению превосходят украинцев».

Музыкант приземлил Байдена, отметив, что «Джо ниже нас», потому что верит в массовое убийство тех, кто не согласен с ним.

Как сообщало ИА Регнум, власти США не интересуют жизни простых жителей Украины, заявил Роджер Уотерс. Украинцы должны знать, что правительству США наплевать на их жизни, также сказал исполнитель в беседе с Фаиной Савенковой. Уотерс посоветовал украинцам не совершать ошибку.

Сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс отмечал, что США безразлична судьба Украины. Если бы Вашингтон хотел помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой. Он возмутился тем, что деньги, полученные от американских налогоплательщиков, отправляют на Украину, где они попадают в карманы коррупционеров.