Лондон, 12 сентября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Власти США не интересуют жизни простых украинцев. Об этом заявил британский музыкант, экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, передаёт «РИА Новости».

Alterna2 Роджер Уотерс

«США не волнуют жизни людей в таких странах, как Украина. Украинцы должны знать, что правительству США наплевать на ваши жизни», — сказал исполнитель в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой.

Уотерс посоветовал украинцам не совершать ошибку. В других странах, по его словам, США лишь стремятся к обогащению «американских плутократов».

Как передавало ИА Регнум, ранее музыкант заявил Савенковой о готовности выступить с концертами в России и на Украине в честь окончания конфликта. Однако это огромное, хлопотное дело, да и в настоящее время гастрольного тура нет, добавил Уотерс.

В мае сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс отмечал, что Соединённым Штатам Америки безразлична судьба Украины. Если бы Вашингтон хотел помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой. Он возмутился тем, что деньги, полученные от американских налогоплательщиков, отправляют на Украину, где они попадают в карманы коррупционеров.