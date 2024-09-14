Подольск, Московская область, 14 сентября, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Причастность замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, а также начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова подтвердилась показаниями свидетелей по делу об аварии в котельной в январе 2024 года. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Эдуард91 Труба котельной

Все фигуранты находились в СИЗО, позже Чикова перевели под домашний арест.

В документах указано, что представленные в суде материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений в инкриминируемых подсудимым преступлениях, что усматривается из показаний свидетелей, потерпевших, протокола осмотра места происшествия.

В ходе следствия гендиректор КСПЗ Игорь Кушников частично признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

В результате аварии более 20 тыс. человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Подключали отопление постепенно. Полностью аварию удалось устранить к 15 января.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошёл прорыв. При этом обнаружили три утечки. Однако время ремонта затянулось из-за режимного статуса объекта. Без отопления и горячей воды остались жилые дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск в Подольске.

Коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске.

С 5 января в Подольске ввели режим ЧС. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, аварию допустил владелец частной котельной. Авария произошла из-за неправильной эксплуатации котельной.

Следственное управление СК по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за отключения тепла в 170 жилых домах и организациях в Подольске.