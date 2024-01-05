Красногорск, 5 января, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона. Об этом 5 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Городским и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций прокуроры внесли представления в связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях, уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, водоснабжения и тепла жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объёмом.

Ранее мэр Подольска Григорий Артамонов сообщил, что в городе произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ», обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть». Позже он проинформировал, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» завершены.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области жилые дома в нескольких населённых пунктах остались без света и тепла из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населённых пунктов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В городе Железногорске Курской области полностью отключали энергоснабжение и теплоснабжение из-за ремонта подстанции.