Подольск, Московская область, 6 января, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске, заявил 6 января вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, слова которого приводятся на сайте подмосковного правительства.

«Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении. Спасибо жителям, которые, в том числе, через соцсети сообщили, что у них нет тепла», — рассказал он.

Также Хромушин отметил, что подача отопления в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске планируется возобновить к утру 7 января. С учётом нарушения параметров теплоснабжения жителям будет сделан перерасчёт за тепло, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в Подольском городском округе Московской области произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». 5 января были обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть».

6 января в Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления. Как пояснил глава округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замёрзла, и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Он заверил, что специалисты делают всё, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населённых пунктах Московской области.