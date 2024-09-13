Москва, 14 сентября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. С 1 октября увеличение заработной платы на 5,1% коснётся нескольких категорий работников. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, зарплату проиндексируют ограниченному количеству работников, поскольку большинство образовательных и медицинских организаций имеет не федеральный, а региональный статус.

В текущем году без индексации заработной платы останутся федеральные государственные служащие (работники министерств и ведомств, судьи, помощники сенаторов и депутатов Госдумы), добавил Ляшок.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Кроме того, он обязал обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта (ВВП).

Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчёркивал глава государства.