Вашингтон, 12 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. На Украине больницы сталкиваются с проблемой нехватки мест для размещения раненых военных ВСУ, передаёт 12 сентября телеканал CNN.

Global Look Press/Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com

Отмечается, что в медицинских учреждениях не хватает коек для размещения украинских военных, которые поступают «почти непрекращающимся потоком».

Телеканал также напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее признал, что ВСУ столкнулись с нехваткой живой силы, из-за чего измотанные военные не имеют возможности отдохнуть.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным Минобороны РФ на 11 сентября, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 656 боевых бронированных машин, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. На 11 сентября российские войска освободили около десяти населённых пунктов в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат», ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.