Москва, 1 марта, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Все поручения по созданию фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции (СВО) даны, работа началась, заявил 1 марта председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований и органов.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при президенте РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов

Данная структура будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников СВО, поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей, уточнил премьер-министр.

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Мишустин напомнил поручение президента России Владимира Путина, в соответствие с которым всем участникам СВО раз в шесть месяцев необходимо предоставлять двухнедельный отпуск.

«Нужно детально проработать процедурные моменты, которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения», — резюмировал глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин попросил руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина лично контролировать использование средств для нужд Вооружённых сил России.