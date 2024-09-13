Москва, 13 сентября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России арестовал счета бывшего замминистра обороны Павла Попова, которого обвиняют в мошенничестве. На них было обнаружено более 30 млн рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сергей Булкин/ТАСС Суд по делу экс-замглавы Минобороны Попова

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на счетах обвиняемого — бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — сказала Петренко журналистам.

Также в СК сообщили, что был наложен арест на имущество замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Общая сумма ареста превысила 60 млн рублей.

Ранее стало известно, что суд арестовал загородный дом и подсобные строения Попова.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего замминистра обороны задержали 29 августа, 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу до 29 октября. С 2021 по 2024 год Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Сумма хищений при государственных закупках в парке превысила 40 млн рублей.

4 сентября Попову предъявили официальное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на сумму 30 млн рублей, свою вину он признал.