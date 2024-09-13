Москва, 13 сентября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) «Пион» группировки войск ВС России «Запад» поразил пункт временной дислокации противника, где находилось десять бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости/Виктор Антонюк

«Работали фугасом первым зарядом пороха. Стреляли на дистанцию примерно 20–25 км. Поразили временный пункт дислокации живой силы ВСУ в количество 10 человек», — рассказал командир с позывным Третий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915661" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало работу расчётов 203-мм САУ «Пион» в зоне СВО

Старший офицер батареи с позывным Костёр добавил, что в основном расчёт занимается контрбатарейной борьбой. По его словам, благодаря калибру 203 мм орудие работает на дистанции до 37 км и поражает такие цели, как натовские установки Caesar и Krab, гаубицы М777.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Минобороны показало кадры уничтожения трёх систем HIMARS украинских боевиков в районе города Сумы. В результате ударов были также уничтожены три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и свыше 30 украинских боевиков.

1 сентября Минобороны опубликовало кадры удара авиационными ракетами по подразделениям ВСУ в приграничье Курской области. Удар нанесли экипажи российских вертолётов Ми-28НМ, в результате были уничтожены личный состав и бронированная техника украинских формирований.