Харьков, Украина, 13 сентября, 2024, 05:15 — ИА Регнум. В Шевченковском районе Харьковской области пророссийское сопротивление помогло уничтожить релейный шкаф, благодаря чему был ликвидирован состав с военной техникой ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная техника ВСУ

«Гружённый военной техникой и боекомплектом состав вышел из посёлка городского типа Шевченково в Харьковской области. Состав вёз усиление на купянское направление. Чтобы приостановить движение состава, русское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге по пути следования военного груза», — сказал подпольщик в беседе с «РИА Новости».

По словам Лебедева, мелкие диверсии нарушают логистические цепочки поставок вооружения ВСУ, которые следуют к линии боестолкновения.

Сопротивление подтвердило уничтожение состава во время ремонта релейного шкафа вблизи станции Первомайское-Южное. Удар нанесли по бывшему складу ракетного топлива, где временно размещался состав. Детонацию слышали в нескольких километрах в центре Купянска, отметил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, агенты пророссийского подполья на Украине порядка 160 км следили за колонной ВСУ для передачи данных о её дислокации российским военным с целью уничтожения. Ночью 11 сентября на город Умань пришлась серия ударов по военным объектам. В его пригороде — Родниковке — находится бывший аэропорт, ангары которого использовались для хранения техники. Здесь же проводили доукомплектацию перед отправкой на фронт, уточнил Сергей Лебедев.

Российские военные 6 сентября поразили узел спутниковой связи и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Также нанесли удары по складам иностранного вооружения ВСУ и цехам, производящим компоненты для ракет «Гром-2» и реактивных беспилотников «Паляница».