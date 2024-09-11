Винница, Украина, 11 сентября, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Агентура пророссийского подполья на Украине порядка 160 км следила за колонной ВСУ для передачи данных о её дислокации российским военным с целью уничтожения. Об этом «РИА Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации все данные были переданы (российским) военным», — пояснил подпольщик в Telegram-канале.

По его словам, ночью на город Умань пришлась серия ударов по военным объектам. В его пригороде — Родниковке — находится бывший аэропорт, ангары которого используются для хранения техники. Здесь же осуществляется доукомплектация перед отправкой на фронт, добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВС России по наводке подполья ударили по технике и личному составу ВСУ на подконтрольной им части Запорожской области. В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление, уточнил Лебедев.

Поздним вечером 7 сентября российские военные атаковали ТРЦ «Фабрика», крышу которого в своих целях использовали ВСУ для запуска дронов и наблюдения за микрорайоном Дачи.