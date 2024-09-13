Москва, 13 сентября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Руководитель ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов мог получить взятку от гендиректора НПП РДТ Олега Суворова в виде автомобиля Volkswagen стоимостью 2 млн рублей за заключение контракта на работы в интересах главного военного кладбища страны. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум Арест

«Предприниматель Суворов передал Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей за подписание с НПП очередного контракта», — ссылается издание на источник.

При этом адвокат Филиппова утверждает, что он оплатил иномарку самостоятельно. Это подтвердили свидетели и расписка.

По данным следствия, Филиппов мог получить взятку в 2018–2019 годах за заключение федеральным военным мемориалом около десятка контрактов на установку памятников.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Басманный суд Москвы заключил Вячеслава Филиппова под стражу. В домашнем аресте, о котором ходатайствовала защита обвиняемого, суд отказал. Филиппова задержали 10 сентября. ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере возбудило уголовное дело на Филиппова и в отношении бенефициарного владельца ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олега Суворова.