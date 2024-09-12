Москва, 12 сентября, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 12 сентября арестовал руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Вячеслава Филиппова. Он подозревается в получении крупной взятки. Об этом говорится в судебных документах.

Владимир Гердо / ТАСС

Филиппова заключили под стражу на два месяца — до 10 ноября. Ему грозит срок от восьми до 15 лет.

В домашнем аресте, о котором ходатайствовала защита обвиняемого, суд отказал.

Вячеслав Филиппов был задержан 10 сентября. ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере возбудило уголовное дело на Филиппова и в отношении бенефициарного владельца ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олега Суворова по факту дачи взятки в особо крупном размере. Суворова так же заключили под стражу.

По информации «Ъ», Вячеславу Филиппову в 2018–2019 годах в виде взятки передали автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн рублей. Он был передан от руководителя компании, специализирующейся на установке памятников и мемориальных комплексов. Взятка была передана за заключение мемориалом около десятка контрактов на установку памятников.

Филиппов заявил в суде, что иномарку он полностью оплатил.

Как сообщало ИА Регнум, силовики задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову 12 сентября. По данным регионального издания «Вечерняя Казань», главврача подозревают в махинациях на распределении госконтрактов эпидцентра. Источник издания уточнил, что показания на женщину дал один из бывших партнёров Сизовой.

Замруководителя управления Росгвардии по Крыму Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий.

6 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.